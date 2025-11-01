Vodja poslovnih operacij nadomestilo pri Databricks znaša $235K na year za L6. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Databricks. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Databricks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)