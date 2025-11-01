Imenik podjetij
Databricks
Databricks Vodja poslovnih operacij Plače

Vodja poslovnih operacij nadomestilo pri Databricks znaša $235K na year za L6. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Databricks. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$196K - $237K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$181K$196K$237K$252K
Običajen razpon
Možen razpon
Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Databricks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja poslovnih operacij pri Databricks znaša letno skupno plačilo $252,300. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Databricks za vlogo Vodja poslovnih operacij je $180,525.

