Imenik podjetij
Danieli
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Danieli Plače

Plače Danieli se gibljejo od $7,874 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $58,935 za Elektroinženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Danieli. Zadnja posodobitev: 9/8/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Elektroinženir
$58.9K
Strojni inženir
$10.2K
Programski inženir
$7.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Danieli에서 보고된 최고 급여 직무는 Elektroinženir at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $58,935입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Danieli에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $10,200입니다.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Danieli

Povezana podjetja

  • Spotify
  • Square
  • Amazon
  • Snap
  • Dropbox
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri