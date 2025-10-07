Full-Stack programski inženir nadomestilo in Waterloo Region pri D2L se giblje od CA$94.7K na year za L2 do CA$143K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Waterloo Region znaša skupaj CA$104K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete D2L. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
