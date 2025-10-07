Imenik podjetij
D2L
  • Plače
  • Programski inženir

  • Full-Stack programski inženir

  • Canada

D2L Full-Stack programski inženir Plače v Canada

Full-Stack programski inženir nadomestilo in Canada pri D2L se giblje od CA$71.7K na year za L1 do CA$143K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$97.8K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete D2L. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025

Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L1
Software Developer I(Začetna stopnja)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri D2L?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Full-Stack programski inženir pri D2L in Canada znaša letno skupno plačilo CA$143,131. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri D2L za vlogo Full-Stack programski inženir in Canada je CA$94,137.

Drugi viri