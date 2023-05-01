Imenik podjetij
Cyclica
Cyclica Plače

Plače Cyclica se gibljejo od $75,282 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $85,315 za Information Technologist (IT) na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Cyclica. Zadnja posodobitev: 10/19/2025

Podatkovni znanstvenik
$80.7K
Information Technologist (IT)
$85.3K
Programski inženir
$75.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Cyclica je Information Technologist (IT) at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $85,315. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Cyclica je $80,675.

