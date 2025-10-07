Imenik podjetij
CyberArk
CyberArk Backend programski inženir Plače

Mediana Backend programski inženir nadomestila in Israel pri CyberArk znaša skupaj ₪120K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CyberArk. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025

Mediani paket
company icon
CyberArk
Backend Software Engineer
Petah Tiqva, HM, Israel
Skupaj na leto
₪120K
Raven
Mid
Osnovna plača
₪93.9K
Stock (/yr)
₪26K
Bonus
₪0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri CyberArk?

₪160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri CyberArk so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri CyberArk in Israel znaša letno skupno plačilo ₪202,450. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CyberArk za vlogo Backend programski inženir in Israel je ₪127,251.

