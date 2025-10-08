Imenik podjetij
CVS Health
CVS Health Full-Stack programski inženir Plače v Greater Dallas Area

Full-Stack programski inženir nadomestilo in Greater Dallas Area pri CVS Health znaša $107K na year za L1. Mediana yearnega nadomestila in Greater Dallas Area znaša skupaj $100K.

Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L1
Software Engineer(Začetna stopnja)
$107K
$105K
$0
$2.3K
L2
Senior Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Kakšne so karierne stopnje pri CVS Health?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Full-Stack programski inženir pri CVS Health in Greater Dallas Area znaša letno skupno plačilo $129,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CVS Health za vlogo Full-Stack programski inženir in Greater Dallas Area je $100,000.

Drugi viri