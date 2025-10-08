Full-Stack programski inženir nadomestilo in United States pri CVS Health se giblje od $113K na year za L1 do $153K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $131K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CVS Health. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
