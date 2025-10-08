Imenik podjetij
CVS Health
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Health Informatics

  • Hartford & New Haven Area

CVS Health Health Informatics Plače v Hartford & New Haven Area

Mediana Health Informatics nadomestila in Hartford & New Haven Area pri CVS Health znaša skupaj $210K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CVS Health. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Mediani paket
company icon
CVS Health
Principal Data Scientist
Hartford, CT
Skupaj na leto
$210K
Raven
P5
Osnovna plača
$210K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
6 Leta
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri CVS Health?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Health Informatics pri CVS Health in Hartford & New Haven Area znaša letno skupno plačilo $292,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CVS Health za vlogo Health Informatics in Hartford & New Haven Area je $237,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za CVS Health

Drugi viri