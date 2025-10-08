Health Informatics nadomestilo in Greater Boston Area pri CVS Health se giblje od $134K na year za Data Scientist do $217K na year za Lead Data Scientist. Mediana yearnega nadomestila in Greater Boston Area znaša skupaj $202K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CVS Health. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
