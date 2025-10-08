Health Informatics nadomestilo in United States pri CVS Health se giblje od $137K na year za Data Scientist do $286K na year za Lead Director. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $164K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CVS Health. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
