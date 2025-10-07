Full-Stack programski inženir nadomestilo in United States pri Cvent se giblje od $105K na year za Software Engineer I do $163K na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $114K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cvent. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
Nobena plača ni bila najdena
