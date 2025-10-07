Full-Stack programski inženir nadomestilo in India pri Cvent se giblje od ₹1.97M na year za Software Engineer II do ₹3.28M na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹2.83M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cvent. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
