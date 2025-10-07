Backend programski inženir nadomestilo in United States pri Cvent se giblje od $108K na year za Software Engineer I do $147K na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $111K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cvent. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
