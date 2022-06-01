Adresár Spoločností
Cutover
Cutover Platy

Platový rozsah Cutover sa pohybuje od $78,877 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $299,088 pre Razvoj poslovanja na hornom konci.

$160K

Razvoj poslovanja
$299K
Vodja izdelka
$102K
Kadrovik
$137K

Razvijalec programske opreme
$78.9K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Cutover je Razvoj poslovanja at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $299,088. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Cutover je $119,462.

