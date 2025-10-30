Imenik podjetij
Customer.io
Customer.io Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in United States pri Customer.io znaša skupaj $182K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Customer.io. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Mediani paket
company icon
Customer.io
Software Engineer
Austin, TX
Skupaj na leto
$182K
Raven
L3
Osnovna plača
$182K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Customer.io?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Customer.io in United States znaša letno skupno plačilo $211,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Customer.io za vlogo Programski inženir in United States je $182,000.

