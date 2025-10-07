Imenik podjetij
Cubic Telecom
Mediana Full-Stack programski inženir nadomestila in Ireland pri Cubic Telecom znaša skupaj €57K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cubic Telecom.

Mediani paket
company icon
Cubic Telecom
Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Skupaj na leto
€57K
Raven
L1
Osnovna plača
€57K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Cubic Telecom?

€142K

Najnovejše prijave plač
Najbolje plačan paket za Full-Stack programski inženir pri Cubic Telecom in Ireland znaša letno skupno plačilo €88,863. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Cubic Telecom za vlogo Full-Stack programski inženir in Ireland je €56,972.

