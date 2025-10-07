Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA) nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Cruise se giblje od $188K na year za L3 do $459K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $218K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cruise. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L3
$188K
$139K
$35K
$13.9K
L4
$273K
$173K
$70.6K
$29.4K
L5
$340K
$203K
$138K
$0
L6
$459K
$228K
$164K
$67.5K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Cruise so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.