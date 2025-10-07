Imenik podjetij
Cruise Inženir strojnega učenja Plače v San Francisco Bay Area

Inženir strojnega učenja nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Cruise se giblje od $345K na year za L4 do $724K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $569K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cruise. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025

Povprečna Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L3
Software Engineer(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Software Engineer I
$345K
$200K
$117K
$28.1K
L5
Senior Software Engineer II
$463K
$225K
$205K
$34K
L6
Staff Software Engineer
$724K
$263K
$401K
$59.5K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Cruise so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Inženir strojnega učenja pri Cruise in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $811,340. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Cruise za vlogo Inženir strojnega učenja in San Francisco Bay Area je $607,180.

