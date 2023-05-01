Adresár Spoločností
Crossover Health
Crossover Health Platy

Platový rozsah Crossover Health sa pohybuje od $39,322 v celkovej kompenzácii ročne pre Služba za stranke na spodnom konci do $154,350 pre Oblikovalec izdelkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Crossover Health. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $145K
Služba za stranke
$39.3K
Trženje
$110K

Oblikovalec izdelkov
$154K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Crossover Health je Oblikovalec izdelkov at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $154,350. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Crossover Health je $127,723.

