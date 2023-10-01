Adresár Spoločností
CRIF
CRIF Platy

Platový rozsah CRIF sa pohybuje od $5,886 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja izdelka na spodnom konci do $47,773 pre Znanstvenik podatkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CRIF. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Razvoj poslovanja
$47.7K
Znanstvenik podatkov
$47.8K
Vodja izdelka
$5.9K

Prodaja
$46.4K
Razvijalec programske opreme
$29.8K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CRIF je Znanstvenik podatkov at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $47,773. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CRIF je $46,388.

