Cricut Plače

Plače Cricut se gibljejo od $109,450 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $266,325 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Cricut. Zadnja posodobitev: 9/3/2025

$160K

Programski inženir
Median $150K
Podatkovni analitik
$109K
Vodja podatkovne znanosti
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Podatkovni znanstvenik
$118K
Trženje
$115K
Oblikovalec izdelkov
$141K
Vodja izdelkov
$190K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Cricut je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $266,325. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Cricut je $141,290.

