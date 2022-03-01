Imenik podjetij
Crexi
Crexi Plače

Plače Crexi se gibljejo od $100,500 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $1,283,908 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Crexi. Zadnja posodobitev: 9/3/2025

$160K

Podatkovni analitik
$118K
Oblikovalec izdelkov
$167K
Vodja izdelkov
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Prodaja
$101K
Vodja programskega inženiringa
$221K
