Mediana Kadrovik nadomestila in Canada pri Cresta znaša skupaj CA$396K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cresta. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Mediani paket
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$396K
Raven
L3
Osnovna plača
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Cresta?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Izvozi podatke

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Cresta so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovik pri Cresta in Canada znaša letno skupno plačilo CA$406,298. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Cresta za vlogo Kadrovik in Canada je CA$395,824.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Cresta

