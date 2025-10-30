Imenik podjetij
Cresta
Cresta Podatkovni znanstvenik Plače

Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in United States pri Cresta se giblje od $131K do $187K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cresta. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$150K - $176K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$131K$150K$176K$187K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Cresta so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Cresta in United States znaša letno skupno plačilo $187,200. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Cresta za vlogo Podatkovni znanstvenik in United States je $131,200.

