Imenik podjetij
Credit Agricole
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Credit Agricole Plače

Plače Credit Agricole se gibljejo od $30,815 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $191,100 za Naložbeni bančnik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Credit Agricole. Zadnja posodobitev: 9/12/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Podatkovni znanstvenik
Median $70.1K
Programski inženir
Median $44.9K
Poslovni analitik
$45.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Poslovni razvoj
$40.4K
Človeški viri
$35.7K
Informacijski tehnolog (IT)
$180K
Naložbeni bančnik
$191K
Pravni oddelek
$79.5K
Vodja izdelkov
$127K
Vodja projekta
$62.5K
Prodaja
$30.8K
Arhitekt rešitev
$47.2K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Credit Agricole je Naložbeni bančnik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $191,100. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Credit Agricole je $54,842.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Credit Agricole

Povezana podjetja

  • Stripe
  • Google
  • Spotify
  • PayPal
  • Pinterest
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri