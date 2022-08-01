Imenik podjetij
Convr
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
Najpomembnejši vpogledi
  • Prispevajte nekaj edinstvenih informacij o Convr, ki bi lahko koristile drugim (npr. nasveti za razgovor, izbira ekip, edinstvena kultura itd.).
    • O podjetju

    Convr is the leading Artificial Intelligence (AI) company that is digitally transforming commercial P&C underwriting. Convr’s d3 Underwriting™ solution uses data discovery and decision science to empower commercial carriers to achieve underwriting and operational excellence through digitizes submission paperwork, such as ACORD applications and loss runs reducing manual data entry, provides insights on risks from thousands of data sources, uses machine learning to respond to underwriting questions saving significant underwriter time while improving accuracy and enables risk selection and prioritization providing a better underwriting experience and proven ROI.

    http://www.convr.com
    Spletna stran
    2016
    Leto ustanovitve
    60
    Število zaposlenih
    $10M-$50M
    Ocenjen prihodek
    Sedež

    Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

    Naročite se na preverjene ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

    To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

    Izbrane službe

      Ni najdenih izbranih služb za Convr

    Povezana podjetja

    • Spotify
    • Uber
    • Coinbase
    • SoFi
    • Dropbox
    • Prikaži vsa podjetja ➜

    Drugi viri