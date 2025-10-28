Programski inženir nadomestilo in Hungary pri Continental se giblje od HUF 15.17M na year za Software Engineer do HUF 19.75M na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Hungary znaša skupaj HUF 16.75M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Continental. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Vključeni naziviPredloži nov naziv