Imenik podjetij
Continental
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Continental Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in Hungary pri Continental se giblje od HUF 15.17M na year za Software Engineer do HUF 19.75M na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Hungary znaša skupaj HUF 16.75M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Continental. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
(Začetna stopnja)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Prikaži 2 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Block logo
+HUF 20.06M
Robinhood logo
+HUF 30.79M
Stripe logo
+HUF 6.92M
Datadog logo
+HUF 12.11M
Verily logo
+HUF 7.61M
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Continental?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Inženir strojnega učenja

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Continental in Hungary znaša letno skupno plačilo HUF 23,500,421. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Continental za vlogo Programski inženir in Hungary je HUF 16,750,059.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Continental

Povezana podjetja

  • KPIT
  • Siemens
  • Daimler
  • Mentor Graphics
  • Henkel
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri