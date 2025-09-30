Imenik podjetij
Comcast
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja programskega inženiringa

  • Vse plače Vodja programskega inženiringa

  • Greater Denver And Boulder Area

Comcast Vodja programskega inženiringa Plače v Greater Denver And Boulder Area

Vodja programskega inženiringa nadomestilo in Greater Denver And Boulder Area pri Comcast se giblje od $206K na year za L4 do $278K na year za L8. Mediana yearnega nadomestila in Greater Denver And Boulder Area znaša skupaj $265K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Comcast. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L4
Manager
$206K
$153K
$34.7K
$17.9K
L5
Senior Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Manager II
$248K
$183K
$37.5K
$27.5K
L7
Director
$243K
$198K
$6K
$39.5K
Prikaži 3 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

15%

LETO 1

15%

LETO 2

15%

LETO 3

15%

LETO 4

40%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri Comcast so RSU + Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 15% se pridobi v 1st-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 2nd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 3rd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 4th-LETO (15.00% letno)

  • 40% se pridobi v 5th-LETO (40.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri Comcast so RSU + Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja programskega inženiringa ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja programskega inženiringa at Comcast in Greater Denver And Boulder Area sits at a yearly total compensation of $315,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Vodja programskega inženiringa role in Greater Denver And Boulder Area is $215,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Comcast

Povezana podjetja

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri