Comcast Programski inženir Plače v New York City Area

Programski inženir nadomestilo in New York City Area pri Comcast se giblje od $95.8K na year za I do $190K na year za Senior Engineer. Mediana yearnega nadomestila in New York City Area znaša skupaj $157K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Comcast. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Engineer 1
I(Začetna stopnja)
$95.8K
$90K
$2K
$3.8K
Engineer 2
II
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
III
$143K
$127K
$15K
$1.9K
Senior Engineer
$190K
$157K
$23.4K
$9.9K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

15%

LETO 1

15%

LETO 2

15%

LETO 3

15%

LETO 4

40%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri Comcast so RSU + Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 15% se pridobi v 1st-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 2nd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 3rd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 4th-LETO (15.00% letno)

  • 40% se pridobi v 5th-LETO (40.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri Comcast so RSU + Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Omrežni inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

Produkcijski programski inženir

DevOps inženir

Raziskovalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Comcast in New York City Area znaša letno skupno plačilo $222,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Comcast za vlogo Programski inženir in New York City Area je $155,000.

