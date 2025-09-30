Programski inženir nadomestilo in India pri Comcast se giblje od ₹1.31M na year za II do ₹3.22M na year za Principal Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹1.33M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Comcast. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer 2
₹1.31M
₹1.29M
₹0
₹19.1K
Engineer 3
₹2.26M
₹2.14M
₹0
₹125K
Senior Engineer
₹2.59M
₹2.38M
₹0
₹209K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
15%
LETO 1
15%
LETO 2
15%
LETO 3
15%
LETO 4
40%
LETO 5
Pri Comcast so RSU + Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:
15% se pridobi v 1st-LETO (15.00% letno)
15% se pridobi v 2nd-LETO (15.00% letno)
15% se pridobi v 3rd-LETO (15.00% letno)
15% se pridobi v 4th-LETO (15.00% letno)
40% se pridobi v 5th-LETO (40.00% letno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Comcast so RSU + Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
