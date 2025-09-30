Imenik podjetij
Comcast
Comcast Vodja izdelkov Plače v Greater London Area

Mediana Vodja izdelkov nadomestila in Greater London Area pri Comcast znaša skupaj £56.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Comcast. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Comcast
Product Manager
London, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£56.2K
Raven
-
Osnovna plača
£56.2K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Comcast?

£121K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

15%

LETO 1

15%

LETO 2

15%

LETO 3

15%

LETO 4

40%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri Comcast so RSU + Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 15% se pridobi v 1st-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 2nd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 3rd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 4th-LETO (15.00% letno)

  • 40% se pridobi v 5th-LETO (40.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri Comcast so RSU + Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja izdelkov at Comcast in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £92,737. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Vodja izdelkov role in Greater London Area is £56,227.

Drugi viri