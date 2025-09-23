Vodja izdelkov nadomestilo in United States pri Comcast se giblje od $138K na year za L3 do $436K na year za L8. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $195K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Comcast. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
$138K
$120K
$10K
$8K
L4
$168K
$140K
$15.7K
$12.5K
L5
$207K
$167K
$15.2K
$25K
L6
$290K
$195K
$46.7K
$48.5K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
15%
LETO 1
15%
LETO 2
15%
LETO 3
15%
LETO 4
40%
LETO 5
Pri Comcast so RSU + Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:
15% se pridobi v 1st-LETO (15.00% letno)
15% se pridobi v 2nd-LETO (15.00% letno)
15% se pridobi v 3rd-LETO (15.00% letno)
15% se pridobi v 4th-LETO (15.00% letno)
40% se pridobi v 5th-LETO (40.00% letno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Comcast so RSU + Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)