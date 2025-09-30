Imenik podjetij
Comcast
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Oblikovalec izdelkov

  • Vse plače Oblikovalec izdelkov

  • United Kingdom

Comcast Oblikovalec izdelkov Plače v United Kingdom

Mediana Oblikovalec izdelkov nadomestila in United Kingdom pri Comcast znaša skupaj £68.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Comcast. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£68.3K
Raven
hidden
Osnovna plača
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.9K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Comcast?

£121K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

15%

LETO 1

15%

LETO 2

15%

LETO 3

15%

LETO 4

40%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri Comcast so RSU + Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 15% se pridobi v 1st-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 2nd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 3rd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 4th-LETO (15.00% letno)

  • 40% se pridobi v 5th-LETO (40.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri Comcast so RSU + Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Oblikovalec izdelkov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

UX oblikovalec

Pogosta vprašanja

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Oblikovalec izdelkov sa Comcast in United Kingdom ay may taunang kabuuang bayad na £88,905. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Comcast para sa Oblikovalec izdelkov role in United Kingdom ay £46,539.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Comcast

Povezana podjetja

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri