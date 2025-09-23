Imenik podjetij
Comcast
Mediana Informacijski tehnolog (IT) nadomestila pri Comcast znaša skupaj $97K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Comcast. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Mediani paket
company icon
Comcast
Linux Systems Administrator
Philadelphia, PA
Skupaj na leto
$97K
Raven
Engineer 3
Osnovna plača
$92K
Stock (/yr)
$3K
Bonus
$2K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
10 Leta
$160K

Razpored pridobivanja

15%

LETO 1

15%

LETO 2

15%

LETO 3

15%

LETO 4

40%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri Comcast so RSU + Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 15% se pridobi v 1st-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 2nd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 3rd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 4th-LETO (15.00% letno)

  • 40% se pridobi v 5th-LETO (40.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri Comcast so RSU + Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri Comcast znaša letno skupno plačilo $243,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Comcast za vlogo Informacijski tehnolog (IT) je $95,000.

