Comcast Podatkovni znanstvenik Plače v Philadelphia Area

Podatkovni znanstvenik nadomestilo in Philadelphia Area pri Comcast se giblje od $127K na year za Data Scientist 2 do $126K na year za Data Scientist 3. Mediana yearnega nadomestila in Philadelphia Area znaša skupaj $132K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Comcast. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 2
$127K
$117K
$3.3K
$6.7K
Data Scientist 3
$126K
$111K
$12.1K
$3.3K
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

15%

LETO 1

15%

LETO 2

15%

LETO 3

15%

LETO 4

40%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri Comcast so RSU + Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 15% se pridobi v 1st-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 2nd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 3rd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 4th-LETO (15.00% letno)

  • 40% se pridobi v 5th-LETO (40.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri Comcast so RSU + Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Comcast in Philadelphia Area znaša letno skupno plačilo $179,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Comcast za vlogo Podatkovni znanstvenik in Philadelphia Area je $123,300.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Comcast

