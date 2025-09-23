Povprečno Besedilni pisec skupno nadomestilo in United States pri Comcast se giblje od $102K do $148K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Comcast. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025
Povprečno skupno nadomestilo
15%
LETO 1
15%
LETO 2
15%
LETO 3
15%
LETO 4
40%
LETO 5
Pri Comcast so RSU + Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:
15% se pridobi v 1st-LETO (15.00% letno)
15% se pridobi v 2nd-LETO (15.00% letno)
15% se pridobi v 3rd-LETO (15.00% letno)
15% se pridobi v 4th-LETO (15.00% letno)
40% se pridobi v 5th-LETO (40.00% letno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Comcast so RSU + Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)