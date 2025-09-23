Imenik podjetij
Comcast
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Računovodja

  • Vse plače Računovodja

Comcast Računovodja Plače

Povprečno Računovodja skupno nadomestilo in United States pri Comcast se giblje od $74.7K do $106K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Comcast. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$84.6K - $96.3K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 2 več Računovodja prijavs pri Comcast za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.


Razpored pridobivanja

15%

LETO 1

15%

LETO 2

15%

LETO 3

15%

LETO 4

40%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri Comcast so RSU + Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 15% se pridobi v 1st-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 2nd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 3rd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 4th-LETO (15.00% letno)

  • 40% se pridobi v 5th-LETO (40.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri Comcast so RSU + Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Računovodja ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Tehnični računovodja

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Računovodja pri Comcast in United States znaša letno skupno plačilo $106,200. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Comcast za vlogo Računovodja in United States je $74,700.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Comcast

Povezana podjetja

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri