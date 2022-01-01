Adresár Spoločností
Color
Color Platy

Platový rozsah Color sa pohybuje od $114,425 v celkovej kompenzácii ročne pre Analitik podatkov na spodnom konci do $278,600 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Color. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $220K

Polno-stack programski inženir

Kadrovik
Median $148K
Poslovni analitik
$144K

Analitik podatkov
$114K
Znanstvenik podatkov
Median $171K
Oblikovalec izdelkov
$134K
Vodja izdelka
$206K
Vodja razvoja programske opreme
$279K
Tehnični vodja programa
$236K
Často kladené otázky

