Collectors Plače

Plače Collectors se gibljejo od $149,250 skupnega letnega nadomestila za Vodja tehniškega programa na spodnjem koncu do $450,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Collectors. Zadnja posodobitev: 10/13/2025

$160K

Programski inženir
Median $179K
Vodja programskega inženiringa
Median $450K
Trženje
$201K

Vodja izdelkov
$294K
Vodja tehniškega programa
$149K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Collectors so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Collectors est Vodja programskega inženiringa avec une rémunération totale annuelle de $450,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Collectors est de $201,000.

