Cognira
Cognira Plače

Plače Cognira se gibljejo od $9,768 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $104,475 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Cognira. Zadnja posodobitev: 9/5/2025

$160K

Podatkovni znanstvenik
$104K
Človeški viri
$9.8K
Programski inženir
$73.5K

Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Cognira is Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $104,475. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognira is $73,500.

