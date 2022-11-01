Imenik podjetij
CodeMettle
CodeMettle Plače

Plače CodeMettle se gibljejo od $79,600 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec produktov na spodnjem koncu do $120,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri CodeMettle. Zadnja posodobitev: 11/22/2025

Programski inženir
Median $120K

Full-Stack programski inženir

Oblikovalec produktov
$79.6K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri CodeMettle je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $120,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CodeMettle je $99,800.

Drugi viri

