Adresár Spoločností
Codecademy
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Codecademy Platy

Platový rozsah Codecademy sa pohybuje od $32,609 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $189,647 pre Trženje na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Codecademy. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Poslovne operacije
$124K
Znanstvenik podatkov
$146K
Trženje
$190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Oblikovalec izdelkov
$161K
Vodja izdelka
$119K
Kadrovik
$168K
Razvijalec programske opreme
$32.6K
Vodja razvoja programske opreme
Median $187K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at Codecademy is Trženje at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,647. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Codecademy is $153,263.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Codecademy

Súvisiace spoločnosti

  • Bridge
  • Udacity
  • Articulate
  • Go1
  • Teachers Pay Teachers
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje