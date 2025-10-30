Imenik podjetij
CNOVA
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

CNOVA Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in France pri CNOVA znaša skupaj €38.4K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CNOVA. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Mediani paket
company icon
CNOVA
Software Engineer
Bordeaux, AQ, France
Skupaj na leto
€38.4K
Raven
L2
Osnovna plača
€38.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
2 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri CNOVA?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.6K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri CNOVA in France znaša letno skupno plačilo €61,212. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CNOVA za vlogo Programski inženir in France je €38,389.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za CNOVA

Povezana podjetja

  • Databricks
  • Airbnb
  • Google
  • DoorDash
  • Uber
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri