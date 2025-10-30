Imenik podjetij
Mediana Aktuar nadomestila in United States pri CNA Insurance znaša skupaj $155K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CNA Insurance. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Mediani paket
company icon
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
Skupaj na leto
$155K
Raven
Actuarial Consultant
Osnovna plača
$141K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$14.1K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
5 Leta
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Aktuar pri CNA Insurance in United States znaša letno skupno plačilo $228,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CNA Insurance za vlogo Aktuar in United States je $151,700.

