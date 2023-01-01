Imenik podjetij
Clickhouse
Clickhouse Plače

Mediana plače Clickhouse je $234,375 za Programski inženir . Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Clickhouse. Zadnja posodobitev: 9/7/2025

Programski inženir
Median $234K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Clickhouse so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Clickhouse is Programski inženir with a yearly total compensation of $234,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clickhouse is $234,375.

Drugi viri