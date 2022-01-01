Adresár Spoločností
ClearTax
ClearTax Platy

Platový rozsah ClearTax sa pohybuje od $11,907 v celkovej kompenzácii ročne pre Poslovni analitik na spodnom konci do $103,809 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ClearTax. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend programski inženir

Vodja izdelka
Median $16.8K
Vodja razvoja programske opreme
Median $104K

Poslovni analitik
$11.9K
Razvoj poslovanja
$19.8K
Oblikovalec izdelkov
$30.7K
Vodja programa
$13K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti ClearTax podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v ClearTax je Vodja razvoja programske opreme s ročnou celkovou kompenzáciou $103,809. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v ClearTax je $27,941.

