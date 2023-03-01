Adresár Spoločností
CLEAResult Platy

Platový rozsah CLEAResult sa pohybuje od $75,117 v celkovej kompenzácii ročne pre Strojni inženir na spodnom konci do $169,150 pre Arhitekt rešitev na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CLEAResult. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Svetovalec za upravljanje
$149K
Strojni inženir
$75.1K
Vodja programa
$81.6K

Razvijalec programske opreme
$156K
Arhitekt rešitev
$169K
Tehnični vodja programa
$153K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CLEAResult je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $169,150. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CLEAResult je $150,960.

