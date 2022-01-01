Adresár Spoločností
Clearco
Clearco Platy

Platový rozsah Clearco sa pohybuje od $77,472 v celkovej kompenzácii ročne pre Prodaja na spodnom konci do $188,187 pre Trženje na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Clearco. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $133K
Znanstvenik podatkov
$104K
Trženje
$188K

Vodja izdelka
$146K
Kadrovik
$95K
Prodaja
$77.5K
Vodja razvoja programske opreme
Median $176K
Často kladené otázky

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Clearco gemeldet wurde, ist Trženje at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $188,187. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Clearco gemeldet wurde, beträgt $132,641.

