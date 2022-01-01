Adresár Spoločností
ClearBank
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

ClearBank Platy

Platový rozsah ClearBank sa pohybuje od $152,429 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja razvoja programske opreme na spodnom konci do $160,219 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ClearBank. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $157K
Vodja razvoja programske opreme
Median $152K
Trženje
$153K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Vodja izdelka
$160K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v ClearBank je Vodja izdelka at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $160,219. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v ClearBank je $154,783.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre ClearBank

Súvisiace spoločnosti

  • Improbable
  • PwC
  • Royal Bank of Scotland
  • Starling Bank
  • AlphaSights
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje